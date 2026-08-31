El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Mario Mimessi, y el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, encabezaron la puesta en funcionamiento del Tren "25 de Mayo" en esa localidad. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre los equipos del Gobierno provincial, la cartera nacional conducida por la ministra Sandra Pettovello y el municipio local, que dispuso personal y acciones específicas para acompañar a la comunidad durante la permanencia de la formación.

La formación cuenta con 11 vagones en los que se brindan más de 15 prestaciones gratuitas. En el área de salud, los vecinos pueden acceder a atención oftalmológica con elaboración de anteojos, odontología, odontopediatría, fonoaudiología y vacunación del Calendario Nacional. Además, la Provincia equipó un vagón especial con el sistema del Hospital Público Digital SAFESA, que opera en conjunto con el equipo del hospital local de Cerrillos, todos dependientes del Ministerio de Salud Pública.

En el ámbito social y administrativo, la propuesta ofrece asistencia y orientación para trámites ante ANSES y RENAPER, junto con la atención del equipo provincial de la Subsecretaría de Discapacidad para asesoramiento y gestiones. Se suman también talleres de educación alimentaria, orientación para huertas, adopciones, el programa Comunidades de Crianza, todos del Ministerio de DesarrolloSocial, ademas de asesoramiento jurídico a cargo de la Secretaría de Justicia, la presencia de la Policía Comunitaria y un stand informativo de SAETA.

El operativo interinstitucional se completa con el aporte de la Línea 102, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Secretaría de Personas Mayores Políticas Sociales. Asimismo, participa la Fundación Boreal brindando asesoramiento integral en prevención de la salud y desarrollando una campaña de prevención contra el dengue.

En esta oportunidad tanto el Ministro Mimessi como el intendente Borelli resaltaron el trabajo conjunto que llevan adelante entre Nación, Provincia y Municipio para acercar servicios a la comunidad con una gran mirada federal.

Esta formación permanecerá hasta el próximo viernes en Cerrillos, con atención diaria de 8 a 16 hs. Los turnos para los servicios se brindan en el Municipio.