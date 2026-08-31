Di María y De Paul a Messi: “Gracias Capitán, el más grande de toda la historia”

El anuncio de Lionel Messi de su retiro de la Selección Argentina generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento de parte de sus compañeros. Entre los primeros en expresarse estuvieron Ángel Di María y Rodrigo De Paul, dos futbolistas que compartieron con el capitán una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.

Ambos utilizaron sus redes sociales para agradecerle a Messi por su compromiso con la camiseta albiceleste, su liderazgo y los momentos inolvidables que vivieron juntos.

Di María: “Gracias Capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”

Ángel Di María, compañero de Messi durante gran parte del ciclo ganador de la Selección, publicó un mensaje cargado de emoción.

“Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser Argentino por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo”, escribió el futbolista rosarino.

El Fideo, que también anunció su despedida de la Selección tras la Copa América 2024, destacó la elección de Messi de representar al país pese a haber tenido la posibilidad de defender otra camiseta.

“Por haber elegido ser Argentina cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa”, expresó.

En el cierre de su mensaje, Di María resumió el sentimiento hacia el capitán:

“Gracias Capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”.

De Paul: “Tu amor incondicional por nuestro país”

Rodrigo De Paul, uno de los grandes socios futbolísticos de Messi en la era de Lionel Scaloni, también le dedicó unas palabras al máximo referente de la Selección.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias”, escribió el mediocampista.

De Paul resaltó especialmente el costado humano de Messi y su manera de relacionarse con cada integrante del equipo.

“Tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección”, señaló.

Finalmente, dejó una frase que refleja la admiración que siente por el capitán:

“Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.

El adiós de Messi y el reconocimiento de sus compañeros

Messi comunicó este lunes el cierre de su ciclo con la Selección Argentina después de más de 20 años, una etapa en la que conquistó títulos históricos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En su mensaje de despedida, el capitán aseguró que la decisión “dolió y duele en el alma”, pero afirmó que siente que llegó el momento de cerrar una etapa. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió Messi.

Las palabras de Di María y De Paul reflejan el impacto que tuvo el rosarino dentro de un grupo que pasó de años de frustraciones a convertirse en una de las selecciones más exitosas de la historia argentina.