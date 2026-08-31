Incendio en pleno centro salteño: Fue controlado y sin lesionados

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Bomberos de la policía y voluntarios llegaron rápidamente para controlar las llamas.

Tras el incidente no se reportaron heridos.

Se determinó que el fuego comenzó por la quema de colchones de personas en situación de calle.

Como medida de seguridad, se cortó el suministro de gas y se interrumpió el tránsito en la zona en un lapso de dos horas.