Salta fortalece su red de trasplantes con nueva tecnología de alta complejidad

En el marco de un plan integral de modernización del sistema sanitario, el Ministerio de Salud Pública y el CUCAI Salta formalizaron la puesta en funcionamiento de equipamiento de alta precisión diagnóstica para el Laboratorio de Histocompatibilidad y presentaron la modalidad de inscripción de donantes de médula ósea mediante hisopado bucal.

La jornada estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, junto al director de CUCAI Salta, Luis Canelada y del equipo de inmunología. Las incorporaciones posicionan al laboratorio salteño —único habilitado por el INCUCAI en el Noroeste Argentino— a la vanguardia diagnóstica del país.

Durante el acto, el ministro Mangione ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la equidad en el acceso a prestaciones complejas y el fortalecimiento institucional.

“Avanzar en trasplantes de órganos y médula en la provincia implica derribar temores mediante la transparencia de los procesos y garantizar que la tecnología médica esté al servicio de la gente. Cada equipamiento que incorporamos y cada salteño que se suma como donante significan una nueva oportunidad de vida", destacó el funcionario.

El titular de la cartera sanitaria resaltó además el trabajo articulado entre los sectores público y privado, como así también las gestiones orientadas a la regularización financiera y los acuerdos de pago con las obras sociales para preservar el flujo de recursos destinados a la infraestructura hospitalaria de la provincia.

Innovación en la captación de donantes de médula ósea

A partir de esta habilitación, las personas de entre 18 y 40 años interesadas en integrar el Registro Nacional e Internacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) podrán hacerlo a través de una toma de muestra epitelial bucal, rápida y no invasiva, sin necesidad de extracción de sangre previa.

La referente de promoción del CUCAI Salta, Vanesa Delgado, detalló el alcance de la iniciativa: “Las personas elegibles pueden registrarse previamente a través del enlace disponible en los canales oficiales del CUCAI, o acercarse de lunes a viernes, de 10 a 14. Queremos transmitir tranquilidad: no se trata de una prueba nasofaríngea, sino de un simple rozamiento de hisopo en la mucosa interna de las mejillas”.

Delgado subrayó además la trascendencia del registro: “Tres de cada cuatro pacientes que requieren un trasplante de médula no cuentan con un donante compatible en su ámbito familiar. Salta ocupa actualmente el quinto lugar nacional en registro de potenciales donantes y el tercero a nivel regional —detrás del Hospital Garrahan—, con 57 salteños que ya han concretado la donación efectiva".

La muestra tomada se remite para su procesamiento genético e incorporación a la base del INCUCAI y del registro mundial. En caso de detectarse compatibilidad con un paciente en cualquier lugar del mundo, se convoca al voluntario para realizar los estudios clínicos confirmatorios antes de coordinar el procedimiento.

Salto tecnológico en Histocompatibilidad y precisión diagnóstica

El Laboratorio de Histocompatibilidad sumó dos herramientas clave para los procesos de donación y trasplante: un equipo Real Time PCR (QuantStudio 6 Pro), se trata de un dispositivo del cual existen solo dos unidades en el país destinadas a este fin. Permite reducir los tiempos de estudio del perfil HLA de 3 o 4 horas a tan solo 60 o 90 minutos, reduciendo la manipulación manual y el margen de error del operador. Asimismo, amplía la capacidad de análisis de 4 a 11 loci HLA, lo que ofrece un mapa genético más preciso entre donante y receptor.

También se sumó un citómetro de flujo de última generación, destinado a estudios de compatibilidad y crossmatch, fundamental para la evaluación inmunológica previa en pacientes hipersensibilizados.

Respecto al impacto clínico de esta tecnología, la profesional del área de inmunología del CUCAI Salta, Mariel Bibini, explicó que “la reducción de los tiempos es crítica durante un operativo de donación con donante fallecido. Al ampliar la caracterización genética a 11 loci, mejoramos sensiblemente la compatibilidad, lo que disminuye el riesgo de rechazo y permite ajustar con mayor exactitud la inmunosupresión en caso de complicaciones. Esto se traduce directamente en una mayor sobrevida del injerto y mejor calidad de vida para el paciente”.