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Sáenz supervisó el avance de las obras en Aeropuerto Internacional Martín M. de Güemes

Los trabajos registran un 70% de avance y comprenden el nuevo hall principal, mostradores de check-in, ampliación del sector de embarque doméstico, incorporación de nuevos espacios comerciales y oficinas de los organismos de control. Ampliarán en un 65% la capacidad operativa de la terminal aérea. 

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz supervisó el avance de las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, una infraestructura clave para el desarrollo turístico, comercial y productivo de la provincia y la región.

Durante la recorrida, el mandatario aseguró que estas obras se posicionan como la infraestructura aeroportuaria más importante del interior del país: “Cuando hablamos del crecimiento de Salta, hablamos de obras como esta”, señaló Sáenz y agregó: “Estamos transformando por completo el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, con la obra aeroportuaria más importante del país después de Ezeiza y Aeroparque”.

Además, el Gobernador detalló que la Etapa 2 registra un 98% de avance. Comprende un nuevo hall principal de pasajeros y la renovada zona de mostradores de check-in, espacios diseñados para agilizar los trámites de embarque, reducir tiempos de espera y brindar mayor confort a los usuarios.

Asimismo, se incluye la nueva ampliación del sector de embarque doméstico, la incorporación de nuevos espacios comerciales y oficinas operativas destinadas a los distintos organismos de control que prestan servicio en el aeropuerto. 

De forma complementaria también quedan habilitados para su uso, los edificios técnicos que darán soporte logístico y operativo a toda la infraestructura. 

Con estos trabajos, se completa un avance de 98% de la Etapa 2 y se alcanza un 70% de avance del total de la obra.

El Gobernador destacó que la modernización del aeropuerto acompaña el crecimiento sostenido de la terminal salteña, posicionada entre las de mayor tráfico del país. Salta no solo conecta de manera directa con los principales destinos nacionales como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Iguazú y Neuquén; sino que consolida su perfil internacional con vuelos directos operados por compañías de relevancia continental, como LATAM (Lima), Copa Airlines (Panamá), Paranair (Asunción) y GOL Linhas Aéreas (Río de Janeiro).

Los trabajos ampliarán en un 65% la capacidad operativa y la terminal crecerá hasta los 18.400 m², incorporando 6.960 m² nuevos.

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