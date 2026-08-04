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Para evitar un choque, un auto de viajes por aplicación terminó volcando en un canal

Ocurrió anoche alrededor de las 23:00, en el trayecto que conecta el barrio San Rafael con Solís Pizarro, zona oeste de la ciudad, cerca de las vías del ferrocarril.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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Un auto Volkswagen, que realizaba viajes por aplicación, tuvo que hacer una maniobra brusca para esquivar a otro vehículo que venía de frente. 

Este último volanteó para no chocar a un animal que se había cruzado. 

Al esquivarlo, el conductor perdió la visibilidad del camino y cayó al interior de un canal, quedando el automóvil volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.

A pesar del vuelco, el conductor y único ocupante del rodado resultó ileso.

Durante la mañana de hoy, el vehículo continuaba volcado dentro del canal a la espera de una grúa especial apta para poder retirarlo del lugar. 

Esto generó gran sorpresa entre los transeúntes y vecinos de la zona.


 

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