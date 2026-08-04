Para evitar un choque, un auto de viajes por aplicación terminó volcando en un canal

Un auto Volkswagen, que realizaba viajes por aplicación, tuvo que hacer una maniobra brusca para esquivar a otro vehículo que venía de frente.

Este último volanteó para no chocar a un animal que se había cruzado.

Al esquivarlo, el conductor perdió la visibilidad del camino y cayó al interior de un canal, quedando el automóvil volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.

A pesar del vuelco, el conductor y único ocupante del rodado resultó ileso.

Durante la mañana de hoy, el vehículo continuaba volcado dentro del canal a la espera de una grúa especial apta para poder retirarlo del lugar.

Esto generó gran sorpresa entre los transeúntes y vecinos de la zona.



