Para evitar un choque, un auto de viajes por aplicación terminó volcando en un canal
Ocurrió anoche alrededor de las 23:00, en el trayecto que conecta el barrio San Rafael con Solís Pizarro, zona oeste de la ciudad, cerca de las vías del ferrocarril.
Salta Hoy
04 / 08 / 2026
Un auto Volkswagen, que realizaba viajes por aplicación, tuvo que hacer una maniobra brusca para esquivar a otro vehículo que venía de frente.
Este último volanteó para no chocar a un animal que se había cruzado.
Al esquivarlo, el conductor perdió la visibilidad del camino y cayó al interior de un canal, quedando el automóvil volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.
A pesar del vuelco, el conductor y único ocupante del rodado resultó ileso.
Durante la mañana de hoy, el vehículo continuaba volcado dentro del canal a la espera de una grúa especial apta para poder retirarlo del lugar.
Esto generó gran sorpresa entre los transeúntes y vecinos de la zona.