Rosario de la Frontera: Un hombre de 23 años fue detenido por violencia de género
La agresión ocurrió el domingo pasado tras una discusión familiar. El imputado le propinó una patada en el pecho y golpes con un palo de escoba.
Salta Hoy
04 / 08 / 2026
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La víctima presentó una denuncia ante la Policía, y comenzó una investigación por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género.
Durante la audiencia, el fiscal solicitó que el agresor permanezca detenido debido a sus antecedentes.
El hombre se abstuvo de declarar y fue asistido por un defensor oficial.