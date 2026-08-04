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Rosario de la Frontera: Un hombre de 23 años fue detenido por violencia de género

La agresión ocurrió el domingo pasado tras una discusión familiar. El imputado le propinó una patada en el pecho y golpes con un palo de escoba.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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La víctima presentó una denuncia ante la Policía, y comenzó una investigación por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género. 

Durante la audiencia, el fiscal solicitó que el agresor permanezca detenido debido a sus antecedentes. 

El hombre se abstuvo de declarar y fue asistido por un defensor oficial.

 

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