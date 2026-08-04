Dos choques de motocicletas en el interior de la provincia

Uno de los accidentes ocurrió anoche cerca de las 22:00 en la calle Los Crespones de la ciudad de Metán.

Dos hermanas de 14 y 17 años impactaron contra una moto conducida por un joven de 22 años que salió imprevistamente de un garage.

El joven resultó ileso, mientras que las adolescentes (que circulaban sin casco reglamentario) fueron llevadas al hospital local por precaución, afortunadamente sin heridas de gravedad.

El otro choque entre motos ocurrió en Cafayate, en calles Santiago del Estero y Pasaje Frías.

Dos mujeres, de 35 y 23 años, que conducían sus respectivas motocicletas colisionaron en el cruce de las calles.

Una de las conductoras debió ser trasladada al hospital de la zona tras manifestar fuertes dolores corporales.

Las autoridades reiteran su preocupación por la repetición constante de accidentes evitables de motocicletas en los municipios del interior.

Se destaca que en estos siniestros están involucrados menores de edad y persiste la falta del uso de casco reglamentario.