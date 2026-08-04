Luego de numerosas peleas y heridos: Amplia redada contra las drogas en Barrio La Paz
28 personas fueron demoradas con estupefacientes en su poder. El importante operativo se realizó este lunes desde las 17:00 y hasta las 22:00 horas, manifestó el oficial Ezequiel Puca, desde el área de Prensa de la Policía de Salta.
Salta Hoy
04 / 08 / 2026
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El oficial indicó que estos operativos son decididos por la fuerza luego de un detenido análisis de los conflictos registrados en la zona, donde la noche del domingo una violenta pelea entre dos bandos terminó con un joven de 25 años con herida de arma de fuego.