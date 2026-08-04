Luego de numerosas peleas y heridos: Amplia redada contra las drogas en Barrio La Paz 28 personas fueron demoradas con estupefacientes en su poder. El importante operativo se realizó este lunes desde las 17:00 y hasta las 22:00 horas, manifestó el oficial Ezequiel Puca, desde el área de Prensa de la Policía de Salta.