Tres detenidos por vender entradas truchas para el Festi Orán 2026
Los organizadores del festival detectaron ofertas con precios llamativamente bajos en redes sociales y radicaron la denuncia por la venta clandestina de entradas falsificadas.
Salta Hoy
04 / 08 / 2026
La justicia llevó a cabo una investigación que derivó en la detención de tres personas con domicilio en la ciudad de Orán.
En los procedimientos los uniformados secuestraron una notebook y una impresora, utilizadas para fabricar las entradas truchas.
También la evidencia de entradas falsas y teléfonos celulares.
Se advierte a quienes hayan adquirido entradas a través de revendedores o redes sociales a precios dudosos que no podrán ingresar al predio con esos pases.
El Festi Orán 2026 se realizará los días 29 y 30 de agosto en el Complejo Municipal de San Ramón de la Nueva Orán.