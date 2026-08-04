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Tres detenidos por vender entradas truchas para el Festi Orán 2026

Los organizadores del festival detectaron ofertas con precios llamativamente bajos en redes sociales y radicaron la denuncia por la venta clandestina de entradas falsificadas.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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La justicia llevó a cabo una investigación que derivó en la detención de tres personas con domicilio en la ciudad de Orán.

En los procedimientos los uniformados secuestraron una notebook y una impresora, utilizadas para fabricar las entradas truchas.

También la evidencia de entradas falsas y teléfonos celulares. 

Se advierte a quienes hayan adquirido entradas a través de revendedores o redes sociales a precios dudosos que no podrán ingresar al predio con esos pases. 

El Festi Orán 2026 se realizará los días 29 y 30 de agosto en el Complejo Municipal de San Ramón de la Nueva Orán. 

 

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