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Elecciones 2027: “Hoy no hay un relato alternativo al de Milei”

Lo dijo por Radio Salta, Carlos Fara, especialista en Opinión Pública, campañas electorales y comunicación de Gobierno.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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El especialista presentará este miércoles, junto a Santiago Comadira, el libro “Manual de marketing y comunicación política. Acciones para una buena comunicación en campañas electorales”, en la UCASAL.

Indicó que “la alternativa del kirchnerismo se muestra muy desgastada”. 

Sin embargo, “no se puede descartar la aparición de una figura nueva y competititva”, anticipó. 

El especialista dijo que a su modo de ver las cosas no habrá cambios importantes en el rumbo del gobierno de Milei.

“Seguirá dando señales de que es duro y también porque tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional”, expresó.

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