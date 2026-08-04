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Salta cuenta con asesoría profesional sobre el uso medicinal de cannabis

Quedó conformado el Consejo Municipal Asesor de uso medicinal de la marihuana.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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La propuesta que lleva la firma de la concejal capitalina Inés Benassar consiguió el apoyo de todo el cuerpo de legisladores de la ciudad.

Se trata de un órgano institucional creado por la Ordenanza Nº 16.468. Su meta es promover la salud pública, la educación y el acceso seguro al cannabis terapéutico mediante investigación científica.

“Con esto queremos derribar mitos”, dijo por Radio Salta, la autora del proyecto.

Benassar invitó a todos los vecinos a la próxima reunión del Concejo el viernes 14 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el Concejo Deliberante Capitalino. 


 

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