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Aumento de la morosidad y de las llamadas de los acreedores

Se trata de bancos o entidades crediticias. Las personas deudoras denuncian que reciben llamadas a toda hora del día, en sus celulares, teléfonos fijos, en los teléfonos de familiares y amigos.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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“Las deudas son reales, pero hay un límite en relación al intento de cobrar, porque hay un derecho de trato digno y respetuoso”, dijo por Radio Salta, Federico Núñez Burgos, defensor del Pueblo. 

“Se detectó que en estos casos no hay estafas, sólo acoso”, indicó.

Núñez Burgos comentó también que desde mediados del año pasado se mantiene firme el crecimiento del endeudamiento entre los vecinos de la Ciudad.  

 

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