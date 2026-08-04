Salta lanzó la Semana Mundial de la Lactancia Materna con foco en el trabajo comunitario

En las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal de La Merced, se llevó a cabo el acto oficial de apertura de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en la provincia de Salta. La jornada reunió a equipos de salud del Valle de Lerma, referentes de áreas operativas vecinas e instituciones comunitarias.

La apertura estuvo encabezada por la subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Dorigato, junto a la gerente general del Hospital Nicolás Lozano de La Merced, Micaela Gutiérrez.

El encuentro dio inicio formal a la agenda de actividades que se desplegará en todo el territorio provincial en el marco de la campaña global promovida por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA).

Durante el acto, las autoridades destacaron el posicionamiento de la provincia en materia de nutrición e infancia. En Salta, el 58% de los lactantes recibe lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida, una cifra que ubica a la provincia por encima de la media nacional y supera la meta global del 50% fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese marco, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, sostuvo: "Nuestros indicadores reflejan un trabajo sostenido en el tiempo. Alcanzar que casi seis de cada diez bebés en Salta tengan una lactancia exclusiva en sus primeros seis meses es fruto de un esfuerzo articulado entre el sistema de salud, las familias y las instituciones que generan entornos protectores.

El lema de este año, 'Fortaleciendo lo que funciona', nos invita precisamente a consolidar y multiplicar las herramientas que ya han demostrado ser efectivas en la comunidad". Por su parte, la gerente del Hospital Nicolás Lozano, Micaela Gutiérrez, subrayó el rol que cumple la institución local tras haber certificado durante el primer semestre del año como Centro Amigo de la Lactancia, siendo el primero en su tipo en la provincia, "haber obtenido la certificación en nuestro hospital nos compromete aún más a ser faro y acompañamiento para las familias de la zona.

Contar con un equipo capacitado para escuchar sin juzgar, detectar las barreras reales y resolver las dificultades cotidianas de la lactancia es fundamental para que ninguna madre transite este proceso en soledad o sin la contención adecuada".

Durante los primeros seis meses del año, la provincia avanzó en la creación de entornos protectores con la certificación de la empresa Abra Silver Resource Corp como "Espacio Amigo de la Lactancia", sumándose a los 15 espacios laborales acreditados durante 2025. Además, a través de la Dirección de Materno Infancia, la Comisión Provincial de Lactancia y la Dirección de Nutrición, más de 120 agentes de salud fueron capacitados en consejería y resolución de emergencias.

Cómo continúa la agenda

Las acciones de concientización e integración comunitaria se extenderán en todo el territorio salteño con el siguiente cronograma:

• Del 1 al 7 de agosto: Realización de talleres, jornadas de promoción y difusión en medios de comunicación locales en cada una de las áreas operativas de la provincia.

• Viernes 14 de agosto: Se llevará a cabo el 25.° Encuentro del Grupo de Apoyo a la Lactancia en la localidad de Chicoana, organizado de manera conjunta con el equipo del Área Operativa XXXIII.