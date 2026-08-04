El Museo de la Ciudad celebra un nuevo aniversario

El Municipio celebra un nuevo aniversario del Museo de la Ciudad, un espacio que desde hace 38 años preserva la historia, el patrimonio y la identidad de los salteños en una de las casonas coloniales más emblemáticas del casco histórico.

Ubicado en la esquina de Florida y Alvarado, el edificio fue construido alrededor de 1780 y conserva gran parte de su arquitectura original, con muros de adobe y calicanto, balcones esquineros y un amplio patio central que reflejan el estilo de la época colonial.

Aunque popularmente se la conoce como «Casa de Hernández», investigaciones realizadas por docentes de la Universidad Nacional de Salta reconstruyeron la historia de sus propietarios y no encontraron registros que indiquen que haya tenido como propietario a una persona de apellido Hernández. Los documentos históricos señalan a Doña Petrona Rodríguez Peñalba como su primera propietaria.

En 1979, la casona fue declarada Monumento Histórico Nacional y, tras un proceso de restauración, abrió sus puertas como Museo de la Ciudad el 4 de agosto de 1988. Desde entonces, resguarda una valiosa colección conformada gracias a las donaciones de vecinos, quienes aportaron objetos de la vida cotidiana como cámaras fotográficas, máquinas de escribir, herramientas, vestimentas y otros elementos que permiten reconstruir la memoria colectiva de Salta.

Además de conservar este patrimonio, el museo se consolidó como un espacio de encuentro para la cultura, con muestras temporales de artistas locales y diversas propuestas que acercan la historia y el arte a vecinos y turistas. En lo que va del año, más de 10.000 personas recorrieron sus salas, reafirmando el interés de la comunidad por este lugar que mantiene viva la memoria de la ciudad.

Se invita a la comunidad a recorrer el Museo de la Ciudad, un espacio que resguarda parte de la historia salteña y que continúa promoviendo el acceso a la cultura. Puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 19:30, y los sábados, de 10 a 20, en Florida 97. La entrada es libre y gratuita.