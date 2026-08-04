30° Semana del Cine: Estudiantes de Primaria y Secundaria tendrán funciones gratuitas

El Ministerio de Educación y Cultura, invita a las instituciones del nivel Primario y Secundario, a participar en la 30° Semana del Cine que se realizará del 6 al 14 de agosto en la Usina Cultural y que tendrá funciones para estudiantes, con el propósito de acercar el lenguaje audiovisual a las aulas y generar espacios de aprendizaje a través del arte y la cultura.

Durante esas jornadas se ofrecerán estrenos nacionales, muestras de cortometrajes, capacitaciones, paneles y funciones especiales, en el marco de la programación general de la Semana del Cine.

La invitación contempla una programación diferenciada para estudiantes de cada Nivel con funciones especialmente seleccionadas para cada etapa educativa, favoreciendo la formación artística, el desarrollo del pensamiento crítico y el acceso de niños, niñas y jóvenes a producciones audiovisuales de calidad.

La propuesta interinstitucional es organizada de manera conjunta por la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Coordinación de Educación Artística, quienes invitan a las instituciones educativas a participar de la 30° Semana del Cine, que se desarrollará del 6 al 14 de agosto de 2026.

Propuesta para Nivel Primario

Los estudiantes de Nivel Primario participarán de las funciones de ANIMA LATINA Infantil, una muestra itinerante del Festival de Cine de Animación Latinoamericano compuesta por una selección de cortometrajes que reflejan la riqueza estética, cultural y narrativa de la región, promoviendo la creatividad, la imaginación y la valoración de las producciones audiovisuales latinoamericanas.

Las funciones se desarrollarán:

Lunes 10 de agosto - 10:00 hs

Martes 11 de agosto - 15:00 hs

Miércoles 12 de agosto - 10:00 hs

Jueves 13 de agosto - 15:00 hs

Duración: 60 minutos.

Reserva para escuelas primarias:

https://forms.gle/8jhyDGR28JSaxFHz5

Información sobre los cortometrajes:

https://drive.google.com/file/d/1yJF1OBOlkWfREOKheOJl-UnztX5f2yA9/view?usp=sharing

Propuesta para Nivel Secundario

La propuesta destinada a estudiantes de Nivel Secundario ofrecerá dos experiencias audiovisuales. Por un lado, ANIMA LATINA Juvenil, integrada por una selección de cortometrajes latinoamericanos que destacan por su innovación narrativa y técnica, consolidándose como un espacio de difusión para producciones profesionales y de estudiantes.

Y por otro, podrán asistir a la proyección del documental "Especie Traidora", dirigido por Víctor Notarfrancesco, que homenajea al recordado profesor salteño Daniel Córdoba, reconocido por su trayectoria y por acercar la ciencia a miles de jóvenes a través de su emblemático taller Física al alcance de todos.

Las funciones se realizarán:

Lunes 10 de agosto - 15:00 hs - Especie Traidora

Martes 11 de agosto – 10:00 hs - Anima Latina Juvenil

Miércoles 12 de agosto – 15:00 hs - Anima Latina Juvenil

Jueves 13 de agosto - 10:00 hs - Especie traidora

Duración de las funciones: 60 minutos.

Reserva para escuelas secundarias:

https://forms.gle/kkJqnmFYJb7RVSPF9

Información sobre los cortometrajes de ANIMA LATINA JUVENIL:

https://drive.google.com/file/d/13P3tvyzKs5Xm1qu-bsM_d-mxDdHfXRVw/view?usp=sharing

Tráiler del documental "Especie Traidora":

https://www.youtube.com/watch?v=pgl2jm0aFLw