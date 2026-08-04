El Hospital Digital amplía su alcance a nuevas áreas operativas del interior provincial

Como parte de la estrategia de expansión del Hospital Digital, el Ministerio de Salud Pública incorporó a los hospitales de El Quebrachal y San Antonio de los Cobres a esta red de atención.

De esta manera, se fortalece el acceso a consultas con especialistas en dos localidades del interior donde las distancias representan una de las principales barreras para la atención.

La puesta en funcionamiento de la estrategia comenzó con la capacitación y entrega del equipamiento realizada por el secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, junto a la responsable del Hospital Digital, Mónica Reifenberg.

Posteriormente, se iniciaron las primeras consultas con especialistas, cuyos turnos son coordinados entre el hospital de origen y el Hospital Digital.

Para ello, la cartera sanitaria entregó, a cada efector, una tablet, un teléfono y un dispositivo multiparamétrico de última generación que complementa la consulta médica.

El equipo permite registrar temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y realizar un electrocardiograma. Además, incorpora un estetoscopio digital para la auscultación de corazón, pulmones y abdomen, y una cámara de alta definición para efectuar otoscopías, rinoscopías, exploraciones de garganta y dermatoscopías, entre otras prestaciones.

La atención se desarrolla con el acompañamiento del personal de enfermería local, que asiste al paciente y opera el dispositivo tecnológico durante toda la consulta. La información obtenida es transmitida al especialista, quien puede valorar el estado del paciente, orientar el diagnóstico e indicar el tratamiento sin que la persona deba trasladarse fuera de su comunidad.

En esta primera etapa, el Hospital Digital brinda atención en las especialidades de Psiquiatría, Nefrología, Cardiología, Clínica Médica, Reumatología, Gastroenterología, Medicina Familiar, Psicología y Diabetología. También, hay educación para pacientes diabéticos a cargo de personal de enfermería.

En los próximos días, la estrategia continuará expandiéndose con la incorporación de los hospitales de Santa Victoria Oeste y Profesor Salvador Mazza.

El secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, destacó que esta incorporación representa un nuevo paso para acercar la atención especializada a las comunidades del interior.

"Hoy vemos que esta estrategia ya está dando resultados. Los primeros pacientes fueron atendidos con éxito y comprobamos que la tecnología funciona de manera óptima para acercar especialistas a comunidades donde el acceso resulta más complejo. Este es un paso concreto para seguir construyendo una salud federal e igualitaria en toda la provincia, como nos pide el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro Federico Mangione", dijo.

Por su parte, el gerente del Hospital Enrique Romero, de El Quebrachal, Lucas Díaz, sostuvo que la incorporación del Hospital Digital representa un cambio significativo para la atención sanitaria de la zona.

"Para hospitales como el nuestro, donde las distancias representan una dificultad permanente, esta tecnología significa un cambio importante. Nos permite contar con especialistas a distancia, realizar estudios en tiempo real y brindar una atención de calidad sin que el paciente deba trasladarse. Es una innovación que beneficia directamente a quienes más lo necesitan", expresó.

En tanto, el director de la Zona Sanitaria Este, Daniel Coria, afirmó que la iniciativa fortalece la atención en el departamento Anta. "Esta tecnología acerca la atención especializada a las comunidades del interior y representa una respuesta concreta para quienes viven más lejos de los centros de referencia. Es un paso importante para continuar garantizando una atención más accesible y equitativa", manifestó.

