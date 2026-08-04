Amplio operativo integral de Protección Ciudadana en la zona sudeste de la Capital

El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de Salta, desplegó ayer un amplio dispositivo preventivo en barrios de la zona sudeste de la capital con la finalidad de potenciar la seguridad, prevenir delitos y fortalecer la presencia policial. Las acciones fueron supervisadas por el secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, y el jefe de Policía, Walter Toledo.

Se realizaron patrullajes preventivos, controles vehiculares y comerciales, identificación de personas y entrevistas vecinales en los barrios Solidaridad, La Paz y otros sectores de la zona. Las acciones fueron acompañadas por operadores comunitarios, quienes brindaron asesoramiento a los vecinos, relevaron inquietudes y promovieron el trabajo conjunto para reforzar la prevención.

Como resultado, se realizaron 76 entrevistas puerta a puerta y se identificaron 265 personas. Asimismo, se instalaron seis puntos de control vehicular donde se fiscalizaron 135 motocicletas y 95 automóviles. En el marco de los controles se registraron 40 intervenciones por infracciones contravencionales y 28 a la Ley de Estupefacientes.

El despliegue contó con la participación de 239 efectivos pertenecientes a distintas áreas operativas e investigativas de la Policía de Salta. Trabajaron de manera articulada con recursos humanos y logísticos para optimizar las tareas preventivas en los sectores intervenidos. Participaron efectivos del Distrito de Prevención 10, Infantería, Caballería, Bicipolicías, Investigadores, Drogas Peligrosas y demás unidades especiales.

Estuvieron presentes el subjefe de Policía, Guido Burgos; el director general de Seguridad, Darío Guzmán; la directora del Distrito de Prevención 10, Nora Espinosa; el segundo director del DDP-10, Federico Heredia, y demás autoridades policiales, quienes verificaron el desarrollo de las acciones desplegadas en territorio.

Estos operativos son coordinados por el Centro de Coordinación Operativa y forman parte de la planificación estratégica del Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta, con el objetivo de incrementar la presencia policial en los distintos barrios de la provincia.