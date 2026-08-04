Analizan alternativas para el aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña en Salta

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, participó de un plenario de la Cámara de Senadores en el que se analizaron los alcances del proyecto de ley para la conservación, el manejo y el aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro se expusieron los principales lineamientos del proyecto, que propone regular la obtención de la fibra exclusivamente mediante una técnica ancestral, garantizando la protección de la especie y promoviendo una actividad productiva compatible con la conservación del ambiente.

Asimismo, se destacó la importancia de avanzar en un marco normativo que permita fortalecer la cadena de valor de este recurso, incorporando la participación de las comunidades locales y promoviendo que la actividad se desarrolle en los territorios donde habita la especie.

En ese sentido, el Ministerio de Producción y Minería acordó llevar adelante instancias de diálogo con comunidades de la Puna y los Valles Calchaquíes, con el objetivo de recoger aportes que contribuyan a la reglamentación de la futura norma y consolidar un modelo de manejo con participación territorial.

Participaron también el subsecretario de Gestión Productiva de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pablo Fernández Savoy; el subsecretario de Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Normando Zúñiga ; la jefa del Programa Marcas y Señales, Melina Yampotis; Daniela Ibáñez, integrante del equipo técnico del organismo; y legisladores que integran las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.