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El Gobierno Provincial fortalece la educación superior a través de Becas Provinciales

El Ministerio de Educación y Cultura realizó un encuentro con beneficiarios del programa, una iniciativa que alcanza a más de mil estudiantes de 59 municipios salteños.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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Con el objetivo de acompañar la trayectoria académica de estudiantes universitarios y terciarios de toda la provincia, el Ministerio de Educación y Cultura lleva adelante el Programa de Becas Provinciales, una política pública que actualmente alcanza a más de mil beneficiarios de los 59 municipios salteños. En ese marco se dió un encuentro con beneficiarios del programa destacados por su desempeño académico.

Durante la jornada, la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales afirmó “ustedes son un orgullo y un ejemplo. Detrás de cada expediente hay una historia concreta, y conocer los rostros de quienes hacen este esfuerzo nos confirma que la educación es el camino para transformar Salta.”

Además puso en valor el esfuerzo que realiza el Gobierno Provincial para sostener este programa pese al complejo contexto económico y a la reducción de recursos nacionales, señalando que la educación es una prioridad para la gestión del gobernador Gustavo Sáenz.

Por su parte, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker resaltó que el equipo de trabajo mantiene un contacto cercano con los becarios, articulando acciones junto a intendentes, legisladores y referentes territoriales para garantizar que ningún estudiante quede excluido del beneficio por dificultades administrativas o de acceso.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro estuvo protagonizado por los propios becarios, quienes compartieron sus experiencias personales.  Un estudiante de Ingeniería, señaló que el beneficio le permitió adquirir una computadora para continuar con sus estudios universitarios y destacó que la formación técnica recibida durante el Nivel Secundario le brindó una sólida preparación para afrontar la carrera.

Otro de los testimonios más conmovedores fue el de una joven estudiante que, tras atravesar una difícil situación familiar, continúa sosteniendo sus estudios universitarios mientras acompaña el crecimiento de sus hermanos menores. Su historia reflejó el impacto que tienen las becas como herramienta de inclusión, permanencia y movilidad social.

Durante el encuentro participaron además intendentes y legisladores provinciales, quienes coincidieron en destacar que el Programa de Becas Provinciales constituye una política educativa que genera igualdad de oportunidades para los jóvenes del interior, permitiendo que estudiantes de todos los departamentos puedan acceder a la educación superior sin que las distancias o las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para cumplir sus proyectos de vida.

El Programa de Becas Provinciales reafirma el compromiso del Gobierno de Salta con una educación superior inclusiva y de calidad, promoviendo que cada vez más jóvenes puedan formarse, concluir sus carreras y convertirse en los profesionales que impulsarán el desarrollo de sus comunidades. Cada beca representa una inversión en el presente de los estudiantes y en el futuro de toda la provincia.
 

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