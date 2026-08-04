Guatemala declaró la alerta naranja por la erupción del volcán de Fuego

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala declaró la alerta naranja —instancia previa a la emergencia roja— como consecuencia del recrudecimiento en la actividad eruptiva del volcán de Fuego.

El macizo, situado a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital del país y considerado el más activo de la región centroamericana, comenzó a despedir abundante lava, gases y densas nubes de material volcánico.

Aunque las erupciones iniciales parecieron atenuarse durante las primeras horas de la mañana del lunes, la fuerza del fenómeno se incrementó de manera severa al caer la noche y durante la madrugada de este martes.

Las explosiones continuas generaron una pluma de ceniza que alcanzó los 6.000 metros de altitud, al tiempo que diversos flujos piroclásticos descendieron con rapidez por las laderas del edificio volcánico, afectando especialmente los cauces de las barrancas Seca y Ceniza.

Frente al riesgo inminente para las poblaciones linderas, los organismos de socorro y unidades de bomberos iniciaron el traslado asistido de familias pertenecientes a la aldea El Porvenir hacia los centros de albergue temporal habilitados por la Conred. En paralelo, el Gobierno guatemalteco dispuso el bloqueo total del tránsito sobre la Ruta Nacional 14 a partir de las 21 horas del lunes para evitar incidentes viales derivados del desprendimiento de piroclastos.

El volcán de Fuego, un estratovolcán cuya cima se eleva a 3.763 metros sobre el nivel del mar, presenta una larga historia de inestabilidad, habiendo registrado su antecedente reciente más cercano en diciembre pasado. Sin embargo, el evento de mayor gravedad se produjo el 3 de junio de 2018, cuando un devastador estallido sepultó poblados enteros bajo toneladas de material ardiente, dejando un saldo oficial de 202 personas fallecidas y 229 desaparecidas.

Monitoreo constante

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene desplegados equipos técnicos para evaluar la evolución del proceso eruptivo y el alcance de la dispersión de cenizas, que ya afecta a varias comunidades rurales.

Asimismo, las autoridades instaron a la ciudadanía a poner en marcha los planes familiares de respuesta, contar con suministros de emergencia y acatar de inmediato las instrucciones de autoevacuación de ser necesario.