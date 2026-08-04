El IPV sorteará lotes con servicios para familias de La Merced y Chicoana

El Gobierno de la Provincia busca atender las situaciones de mayor vulnerabilidad y brindar una solución habitacional a quienes más lo necesitan, es por ello que por medio del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), sorteará 13 lotes con servicios en La Merced y 8 en Chicoana. Los mismos fueron recuperados por la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado.

El mencionado sorteo se llevará a cabo el próximo jueves 13 de agosto, a partir de las 11, en las oficinas centrales del IPV (Belgrano 1.349). El acto será transmitido en vivo por las redes sociales del organismo.

Para ambas localidades el sorteo está destinado a familias que cuenten con al menos una persona con discapacidad. Los postulantes pueden consultar su número de participación en ipv.salta.gov.ar.