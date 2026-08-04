Maxi Salas cambia de aire y deja River para jugar en Independiente Rivadavia

Maximiliano Salas continuará su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza. El atacante dejó Buenos Aires y viajó rumbo a la provincia cuyana para sumarse al conjunto mendocino, que acordó su llegada a préstamo desde River.

El futbolista no realizó declaraciones antes de partir y se incorporará en las próximas horas al plantel de la Lepra mendocina. El acuerdo tendrá una duración de un año y contemplará una opción para adquirir su pase por una cifra estimada en cuatro millones de dólares.

Salas había llegado a River a mediados de 2025, después de que el club de Núñez desembolsara ocho millones de euros para comprar su ficha a Racing. Su comienzo con la camiseta millonaria fue positivo: se ganó rápidamente el reconocimiento de los hinchas por su entrega, intensidad y sacrificio dentro del campo.

Sin embargo, su rendimiento fue perdiendo regularidad con el correr de los partidos y comenzaron a crecer los cuestionamientos. De cara al segundo semestre de 2026, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet decidió no tenerlo en cuenta y el delantero pasó a trabajar en el predio de Cantilo junto al grupo de jugadores apartados.

Un nuevo desafío en un equipo en crecimiento

La llegada a Independiente Rivadavia representa una oportunidad para que Salas recupere continuidad y protagonismo. El conjunto mendocino atraviesa una etapa destacada de su historia reciente: en 2025 conquistó la Copa Argentina y durante este año completó una buena fase de grupos en la Copa Libertadores.

La Lepra consiguió además la clasificación a los octavos de final del torneo continental, instancia en la que deberá enfrentar a Fluminense de Brasil.

En el campeonato local, el equipo también mantiene grandes expectativas. Comparte el liderazgo de la tabla anual con Argentinos Juniors, ambos con 38 puntos, y se ilusiona con pelear el Torneo Clausura y el título de campeón de liga que se definirá a fin de año.

Salas podría tener rápidamente su primera oportunidad con la camiseta azul. Su posible debut sería este viernes, cuando Independiente Rivadavia reciba a Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Torneo Clausura.