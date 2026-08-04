Bullrich ratificó que el límite para la compra de tierras por extranjeros pasará al 25%

Patricia Bullrich ratificó este martes que el oficialismo impulsará una modificación de la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros y sostuvo que el proyecto tiene posibilidades concretas de ser aprobado en el Senado. "Se gana por un voto", aseguró, al referirse a la ajustada negociación parlamentaria que atraviesa la iniciativa.

La reforma forma parte de uno de los debates más sensibles que impulsa el Gobierno nacional en materia económica y de inversiones. El objetivo es modificar el régimen vigente de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de las tierras rurales del país, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Según explicó Bullrich, el proyecto elevará ese tope al 25%, en línea con la estrategia del oficialismo de flexibilizar las restricciones para la inversión extranjera en el sector agropecuario y productivo. La senadora defendió la iniciativa al considerar que permitirá atraer capitales y potenciar el desarrollo de distintas regiones del país.

A su vez, aclaró que “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto. Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras”, señaló la exministra de Seguridad.

La propia Bullrich admitió que la negociación voto por voto será determinante para el resultado final, aunque reiteró su confianza en que la iniciativa obtendrá la mayoría necesaria para convertirse en ley. El proyecto en el Senado se presenta como uno de los principales desafíos para el oficialismo en las próximas sesiones.

Durante sus declaraciones, reconoció que la votación será muy ajustada, aunque se mostró confiada en que el oficialismo logrará reunir los votos necesarios para que la reforma avance en la Cámara alta e insistió en que el nuevo esquema permitirá una mayor apertura para el ingreso de capital extranjero destinado a proyectos productivos.