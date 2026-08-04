Bullrich ratificó que el límite para la compra de tierras por extranjeros pasará al 25%

 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Bullrich ratificó que el límite para la compra de tierras por extranjeros pasará al 25%

La senadora aseguró que cuentan con los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado.

Argentina

04 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Patricia Bullrich ratificó este martes que el oficialismo impulsará una modificación de la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros y sostuvo que el proyecto tiene posibilidades concretas de ser aprobado en el Senado. "Se gana por un voto", aseguró, al referirse a la ajustada negociación parlamentaria que atraviesa la iniciativa.

La reforma forma parte de uno de los debates más sensibles que impulsa el Gobierno nacional en materia económica y de inversiones. El objetivo es modificar el régimen vigente de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de las tierras rurales del país, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Según explicó Bullrich, el proyecto elevará ese tope al 25%, en línea con la estrategia del oficialismo de flexibilizar las restricciones para la inversión extranjera en el sector agropecuario y productivo. La senadora defendió la iniciativa al considerar que permitirá atraer capitales y potenciar el desarrollo de distintas regiones del país.

A su vez, aclaró que “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto. Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras”, señaló la exministra de Seguridad.

La propia Bullrich admitió que la negociación voto por voto será determinante para el resultado final, aunque reiteró su confianza en que la iniciativa obtendrá la mayoría necesaria para convertirse en ley. El proyecto en el Senado se presenta como uno de los principales desafíos para el oficialismo en las próximas sesiones.

Durante sus declaraciones, reconoció que la votación será muy ajustada, aunque se mostró confiada en que el oficialismo logrará reunir los votos necesarios para que la reforma avance en la Cámara alta e insistió en que el nuevo esquema permitirá una mayor apertura para el ingreso de capital extranjero destinado a proyectos productivos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO