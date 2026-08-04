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Boca presentó su nueva camiseta para la temporada 2026/27

La indumentaria hará su debut en el enfrentamiento entre el Xeneize y Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura.

Deportes

04 / 08 / 2026

 

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Boca Juniors presentó oficialmente la nueva camiseta titular que lo acompañará a lo largo de la temporada 2026/27. La indumentaria refleja los colores clásicos del Xeneize, con un azul que predomina y la franja dorada en el centro de la casaca. Además, se fueron las líneas amarillas que marcaban el contorno de la remera.

Asimismo, el escudo también cambió. En la edición pasada se optó por una versión retro, ahora regresó a la versión más actual, con las estrellas dentro del logo. También hay un detalle en la parte de atrás de la nuca, ya que aparece la palabra “Xeneize”.

La presentación se realizó con varios jugadores ligados a la institución del conjunto azul y oro, con Leandro Paredes como figura central y otros futbolistas, tanto del masculino como el femenino.

Precio de la camiseta

El precio de la nueva piel del club de La Ribera oscila entre los $109.999 y $219.999 pesos argentinos.

La camiseta para niños tiene el valor más bajo con $109.999, mientras que la versión para mujeres es de $139.999. Por otro lado, la casaca versión hincha tiene un costo de $149.999.

Si se quiere optar por otro modelo, la remera con las mangas largas alcanza un valor de 179.999 pesos. Asimismo, la versión de jugador tiene un precio final de $219.999.

El primer partido de la nueva indumentaria

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena utilizarán esta nueva camiseta en el enfrentamiento ante Estudiantes de La Plata, en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura. El duelo será el miércoles 5 de agosto a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente a Huracán.

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