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La pobreza volvió a subir en Argentina: llegó al 30% en el primer trimestre de 2026

Tras varios trimestres de baja sostenida, el indicador de pobreza revirtió su tendencia entre enero y marzo.

Argentina

04 / 08 / 2026

 

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La pobreza en Argentina dejó de reducirse y volvió a crecer durante el primer trimestre de 2026. Según las últimas mediciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), el indicador alcanzó el 30% de la población, mientras que la indigencia trepó al 6,5%. Esto representa un incremento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente frente al último trimestre de 2025.

El dato marca un quiebre en la tendencia descendente que se había registrado desde fines de 2024, en un escenario marcado por el deterioro de los ingresos y la aceleración de la inflación. Las estimaciones se elaboraron a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva el INDEC.

En la comparación interanual, sin embargo, ambos indicadores todavía muestran una mejora: en el primer trimestre de 2025 la pobreza había sido de 31,4% y la indigencia de 6,9%.

Las regiones más afectadas

El relevamiento identificó a los aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza: Concordia encabeza el ranking con 52,5%, seguida por Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%).

En materia de indigencia, Gran Resistencia también lidera con 24,3%, por delante de Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

De acuerdo con las estimaciones, cerca de 1,3 millones de personas pasaron a estar en situación de pobreza entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, un período comparable al no estar afectado por el pago del aguinaldo.

Seis factores detrás del retroceso

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, detalló los motivos que explican este deterioro:

1. Pérdida de impulso de los precios relativos: la Canasta Básica Alimentaria subió 11,6% en el trimestre y la Canasta Básica Total un 9,6%, mientras que los salarios crecieron por debajo, entre 7% y 8,6% según el tipo de empleo.

2. Debilitamiento del mercado laboral: si bien el empleo y el desempleo se mantuvieron estables, la subocupación aumentó 1,1 puntos y la informalidad trepó a 44,2% de los ocupados.

3. Distribución desigual de la mejora de ingresos: pese a un alza interanual de 35,6%, el coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442, lo que refleja una recuperación poco homogénea entre los hogares.

4. Menor ritmo de la actividad económica: el PBI redujo su crecimiento interanual de 5,8% a 2,3%, con caídas en la industria manufacturera y la administración pública.

5. Menor protección de las transferencias sociales: jubilaciones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago, lo que las hace perder poder adquisitivo cuando la inflación se acelera.

6. Mayor peso de los gastos fijos: las tarifas de energía, transporte y alquileres aumentaron por encima del nivel general de precios y de los ingresos.

Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina remarcaron que una baja sostenida de la pobreza requiere que el crecimiento económico se traduzca en empleos de mejor calidad, formales y mejor pagos. Por el momento, no hay señales de que esa dinámica se acelere en el corto plazo, en un contexto de economía "partida": mientras el agro, la energía y la minería muestran avances, sectores intensivos en mano de obra como el comercio, la industria y la construcción continúan en retroceso.

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