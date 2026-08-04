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Se ejecuta un nuevo pozo de agua que beneficiará a más de 20 mil vecinos de capital

La obra permitirá incrementar la disponibilidad de agua potable y mejorar la presión del servicio en barrio Gran Bourg. Forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno de Gustavo Sáenz para fortalecer el sistema de abastecimiento.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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Más de 20.000 vecinos de barrio Gran Bourg de Salta se beneficiarán con la ejecución de un nuevo pozo profundo que Aguas del Norte ejecuta en inmediaciones de plaza España.

El presidente de la empresa, Ignacio Jarsún, acompañado por el gerente general Juan Bazán, visitó la obra que permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento al sistema de agua potable, incrementando la disponibilidad del recurso y mejorando la presión del servicio. El proyecto contempla la perforación de un pozo de 220 metros de profundidad que abastecerá a la Cisterna Grand Bourg.

La ejecución de esta obra responde a la necesidad de optimizar el servicio en un sector donde el crecimiento de la demanda genera bajas presiones por insuficiencia de caudal. La nueva fuente de abastecimiento constituye una solución estructural para fortalecer el sistema de distribución de agua potable.

En una segunda etapa, además, se construirá la cañería de impulsión que conectará el pozo con la cisterna de almacenamiento, optimizando el funcionamiento integral del sistema.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, el acceso al agua y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria se consolidaron como una política de Estado. En ese marco, Aguas del Norte lleva realizados, y en obra, 43 nuevas fuentes de abastecimiento desde 2023 en distintos puntos de la provincia, de las cuales 10 corresponden a la ciudad de Salta.

La nueva fuente de abastecimiento se incorpora al plan de obras destinado a ampliar la producción de agua potable y brindar soluciones definitivas a miles de familias salteñas.

Al respecto, Jarsún expresó: “El gobernador Gustavo Sáenz tomó la decisión de priorizar las obras de agua como una verdadera política de Estado porque entiende que no hay desarrollo posible sin servicios esenciales, ya  ejecutamos 43 nuevas fuentes de abastecimiento en toda la provincia, 10 de ellas en la ciudad de Salta, y este nuevo pozo representa una solución definitiva para mejorar la presión del servicio y garantizar una mejor calidad de vida a más de 20.000 vecinos de la ciudad”.

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