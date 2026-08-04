Suman 30 los municipios que conformaron sus juntas de Defensa Civil

El secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez y el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez analizaron el avance de los trabajos planificados para la conformación de juntas de Defensa Civil en los distintos municipios de la Provincia.



En la reunión de análisis, los integrantes del Programa de Capacitación y Difusión (PRO.CA.DIF), Alejandra Torres y Ricardo Cáceres, brindaron un balance general de los encuentros realizados en cada jurisdicción, y confirmaron que la Provincia ya cuenta con 30 municipios que poseen Defensa Civil Municipal formalmente constituida, a través de las ordenanzas correspondientes.

Esta tarea resulta sumamente importante dentro de cada municipio, ya que serán los encargados de la primera respuesta operativa en caso de emergencias o eventos naturales adversos.

Se estableció un protocolo de trabajo articulado junto a bomberos y organismos de asistencia para actuar en casos de incendios forestales, inundaciones, tormentas, sismos y otras contingencias, coordinando dicha tarea con las autoridades provinciales. De esta manera se potencia el Sistema Provincial de Defensa Civil y permite una respuesta más rápida y articulada en todo el territorio.

Para finalizar, remarcaron la importancia de continuar avanzando junto a los otros municipios para capacitar, equipar y articular acciones que protejan a la comunidad en general.

Juntas conformadas

Los 30 municipios que cuentan con defensas civiles son:

San Antonio de los Cobres

San José de los Cerrillos

Tolar Grande

Campo Quijano

La Caldera

La Merced

El Carril

Capital

Iruya

Nazareno

San Ramon de la Nueva Orán

Pichanal

Rivadavia Banda Norte

Rivadavia Banda Sur

San José de Metán

Rosario de la Frontera

Profesor Salvador Mazza

Aguaray

Tartagal

General Mosconi

General Ballivián

Embarcación

Joaquín V. González

Cafayate

Animaná

San Carlos

Angastaco

San Lorenzo

Chicoana

Vaqueros