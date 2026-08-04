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Suman 30 los municipios que conformaron sus juntas de Defensa Civil

Es el resultado de meses de planificación y trabajo articulado entre la Subsecretaría de Defensa Civil y las autoridades municipales. Tienen como objetivo principal ejecutar y coordinar acciones para prevenir, mitigar y asistir a la población ante cualquier emergencia de magnitud.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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El secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez y el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez analizaron el avance de los trabajos planificados para la conformación de juntas de Defensa Civil en los distintos municipios de la Provincia.
 
En la reunión de análisis, los integrantes del Programa de Capacitación y Difusión (PRO.CA.DIF), Alejandra Torres y Ricardo Cáceres, brindaron un balance general de los encuentros realizados en cada jurisdicción, y confirmaron que la Provincia ya cuenta con 30 municipios que poseen Defensa Civil Municipal formalmente constituida, a través de las ordenanzas correspondientes.

 Esta tarea resulta sumamente importante dentro de cada municipio, ya que serán los encargados de la primera respuesta operativa en caso de emergencias o eventos naturales adversos.

 Se estableció un protocolo de trabajo articulado junto a bomberos y organismos de asistencia para actuar en casos de incendios forestales, inundaciones, tormentas, sismos y otras contingencias, coordinando dicha tarea con las autoridades provinciales. De esta manera se potencia el Sistema Provincial de Defensa Civil y permite una respuesta más rápida y articulada en todo el territorio.

Para finalizar, remarcaron la importancia de continuar avanzando junto a los otros municipios para capacitar, equipar y articular acciones que protejan a la comunidad en general.

Juntas conformadas

Los 30 municipios que cuentan con defensas civiles son:

San Antonio de los Cobres
San José de los Cerrillos
Tolar Grande
Campo Quijano
La Caldera
La Merced
El Carril
Capital
Iruya
Nazareno
San Ramon de la Nueva Orán
Pichanal
Rivadavia Banda Norte
Rivadavia Banda Sur
San José de Metán
Rosario de la Frontera
Profesor Salvador Mazza
Aguaray
Tartagal
General Mosconi
General Ballivián
Embarcación
Joaquín V. González
Cafayate
Animaná
San Carlos
Angastaco
San Lorenzo
Chicoana
Vaqueros

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