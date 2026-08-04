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Reunión de los integrantes de la Unidad Fiscal con las autoridades judiciales de Francia

El encuentro permitió evaluar el estado de las investigaciones y definir los próximos pasos de la cooperación judicial entre ambos países, con especial atención a los resultados de las pericias genéticas realizadas en París y al avance de las causas conexas que también investiga la Unidad Fiscal.

Salta Hoy

04 / 08 / 2026

 

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La fiscal penal María Luján Sodero, junto a los fiscales Pablo Paz y Daniel Espilocin, integrantes de la Unidad Fiscal creada por Resolución de Procuración para investigar el doble homicidio de las ciudadanas francesas, mantuvieron una reunión por videoconferencia con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson.

Durante el encuentro se analizaron los resultados de los estudios genéticos realizados en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia y se coordinaron nuevas acciones para el avance de la investigación que se desarrolla en Salta y la apertura de la misma en los Tribunales de Paris por la denuncia realizada por el señor Jean Michel Bouvier.

Asimismo, los integrantes de la Unidad Fiscal informaron a la magistrada francesa sobre el estado de las causas en las que se encuentra imputado personal policial por los delitos de falsedad ideológica y apremios ilegales, cuya investigación también quedó a cargo de esa Unidad por disposición del Procurador General.

La investigación continúa en el marco de la cooperación judicial internacional entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y las autoridades judiciales francesas, con el objetivo de profundizar el esclarecimiento del caso y coordinar las medidas que resulten necesarias en ambas jurisdicciones.

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