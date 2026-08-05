Dos motociclistas internadas tras ser impactadas por un automóvil

El conductor de 73 años realizaba un giro con su automóvil, luego de que otro auto le diera el paso.

Al hacer la maniobra, no advirtió la circulación de una motocicleta e impactó contra ella.

En la moto se trasladaban dos mujeres, una menor de 17 años y una mujer de 36 años.

Ambas resultaron con traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos.

Fueron trasladadas en ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo, donde quedaron internadas.

Se esperan nuevas evaluaciones médicas durante la jornada de hoy.



