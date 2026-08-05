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Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Dos motociclistas internadas tras ser impactadas por un automóvil

Radio Salta confirmó que el accidente ocurrió anoche a las 23:30, en Avenida Asunción y calle Carmen Torena, en inmediaciones del barrio Autódromo, zona este de la ciudad.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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El conductor de 73 años realizaba un giro con su automóvil, luego de que otro auto le diera el paso. 

Al hacer la maniobra, no advirtió la circulación de una motocicleta e impactó contra ella.

En la moto se trasladaban dos mujeres, una menor de 17 años y una mujer de 36 años.

Ambas resultaron con traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos.

Fueron trasladadas en ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo, donde quedaron internadas. 

Se esperan nuevas evaluaciones médicas durante la jornada de hoy. 


 

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