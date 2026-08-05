Tras la reparación de un caño de agua: Vialidad Nacional restauró la calzada de la RN 51
Vialidad Nacional confirmó que finalizaron las tareas de reparación de la calzada en la Ruta Nacional 51, a un kilómetro de la localidad de San Antonio de los Cobres.
Salta Hoy
05 / 08 / 2026
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La misma había sido afectada por la rotura de un caño de Aguas del Norte y una vez realizado el arreglo los trabajadores viales intervinieron para restituir las condiciones de transitabilidad.
En el lugar, se deberá respetar las indicaciones del personal vial y las señales de tránsito.