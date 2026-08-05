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Encontraron a un hombre sin vida en el Barrio Hernando de Lerma

Radio Salta confirmó que el hallazgo ocurrió esta mañana cerca de las 8:00 en calle Virgilio Tedín, entre Rondó y Santa Fe, de esta capital. Se trataría de muerte natural.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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Tras un llamado al 911, efectivos policiales y una ambulancia del SAMEC llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de un hombre que se encontraba sobre la vereda.

Un vecino indicó que esta mañana vio al hombre sentado en la vereda y pensó que estaba durmiendo. 

Al regresar de realizar unos trámites, se encontró con el despliegue policial y el cuerpo cubierto.

Otros testigos señalaron que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas durante la madrugada.

En principio se presume que se trataría de una muerte natural, aunque se esperan los resultados de las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el resultado de la autopsia.

Hay desvíos vehiculares y custodia policial en la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes. 

 

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