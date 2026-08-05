Usuarios recurrirán a la Justicia para frenar los aumentos del agua

“Aguas del Norte lleva un aumento del 41% en lo que va del año. Todos otorgados por el Ente Regulador”, denunció.

Por otro lado, hizo un fuerte llamado de atención a las autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos: “Que hagan su trabajo y detengan estos aumentos que son superiores a la inflación”, expresó.

El letrado anticipó la solicitud de una medida cautelar y dijo que que si no obtiene resultado positivo, recurrirá directamente a la Justicia.