Usuarios recurrirán a la Justicia para frenar los aumentos del agua
“Son incrementos solapados e indebidos y necesitamos ponerle un freno a la empresa”, dijo por Radio Salta el abogado Daniel Paganetti, presidente de la ONG Protectora Asociación de Defensa del Consumidor.
Salta Hoy
05 / 08 / 2026
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“Aguas del Norte lleva un aumento del 41% en lo que va del año. Todos otorgados por el Ente Regulador”, denunció.
Por otro lado, hizo un fuerte llamado de atención a las autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos: “Que hagan su trabajo y detengan estos aumentos que son superiores a la inflación”, expresó.
El letrado anticipó la solicitud de una medida cautelar y dijo que que si no obtiene resultado positivo, recurrirá directamente a la Justicia.