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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Buscan que se prohíban los loteos en terrenos afectados por incendios forestales

El caso más reciente es el ocurrido en Cafayate, donde más de 200 hectáreas de bosques nativos se perdieron como efecto de las llamas.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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El diputado provincial Patricio Peñalba del bloque Todos por Salta es autor de un proyecto que quiere prohibir las urbanizaciones en los terrenos arrasados por los incendios.

“Queremos que el caso de Cafayate sea testigo y sirva como ejemplo en toda la provincia”, dijo el legislador por Radio Salta. 

Peñalba recordó que ya existe una Ley Nacional que prohíbe las ventas de los terrenos arrasados por el fuego. “Nosotros desde la provincia podemos reforzar o endurecer esa ley”, aclaró.

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