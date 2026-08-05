Buscan que se prohíban los loteos en terrenos afectados por incendios forestales

El diputado provincial Patricio Peñalba del bloque Todos por Salta es autor de un proyecto que quiere prohibir las urbanizaciones en los terrenos arrasados por los incendios.

“Queremos que el caso de Cafayate sea testigo y sirva como ejemplo en toda la provincia”, dijo el legislador por Radio Salta.

Peñalba recordó que ya existe una Ley Nacional que prohíbe las ventas de los terrenos arrasados por el fuego. “Nosotros desde la provincia podemos reforzar o endurecer esa ley”, aclaró.