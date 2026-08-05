Un nuevo mural embellece la ciudad

Realizado por el artista Franco Casal, propone un recorrido visual inspirado en el paisaje norteño, donde guanacos, montañas, una ruta y el atardecer simbolizan el encuentro entre personas, el territorio y los caminos que los conectan.

La arquitecta Camila Cerezo habló esta mañana con Radio Salta y dio detalles técnicos del edificio de Vialidad que se busca revalorizar.

La obra fue realizada por el artista salteño Franco Casal sobre una superficie de 75 metros cuadrados. Concebida como una composición continua, la intervención toma como eje principal el paisaje y la identidad del noroeste argentino, integrando elementos como los guanacos, las montañas y el cielo del atardecer para representar el vínculo entre el territorio y los caminos que conectan a las comunidades.

La composición propone un recorrido visual que acompaña la geometría de la esquina, invitando a descubrir la obra desde distintos ángulos y generando un diálogo permanente con el espacio urbano.

Además, el mural incorpora una senda peatonal como símbolo de la movilidad segura y de la convivencia entre peatones y vehículos, según explicó la arquitecta Inés Llácer.