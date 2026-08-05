Accidente y posterior rescate de un motociclista en el cerro San Bernardo
Ocurrió anoche, minutos antes de las 12:00. El protagonista es un joven de 21 años, domiciliado en el Barrio Norte Grande.
Salta Hoy
05 / 08 / 2026
El joven subía el cerro en una motocicleta de 125 cc cuando, a mitad de camino y en una curva, intentó esquivar a un vehículo que descendía en sentido contrario.
Al abrirse, pasó de largo por un sector donde la defensa de piedra estaba baja.
La motocicleta quedó trabada por un pequeño árbol a 2 metros de profundidad en el barranco, mientras que el conductor cayó a unos 4 metros.
Bomberos Voluntarios y de la Policía debieron montar un operativo especial con camilla y sogas para ascender al joven hasta la cinta asfáltica.
Fue trasladado en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismos.
A pesar de la brutal caída, se encuentra fuera de peligro.
Cerca de las 9:00 de la mañana de hoy, se utilizó una grúa especial para extraer la motocicleta del barranco, constatándose que no sufrió daños de consideración.
Aunque las autoridades investigan lo sucedido y surgen algunas dudas sobre si realmente intervino otro vehículo.
Por el momento no hay otros testigos ni conductores involucrados que hayan aportado una versión distinta.