Accidente y posterior rescate de un motociclista en el cerro San Bernardo

El joven subía el cerro en una motocicleta de 125 cc cuando, a mitad de camino y en una curva, intentó esquivar a un vehículo que descendía en sentido contrario.

Al abrirse, pasó de largo por un sector donde la defensa de piedra estaba baja.

La motocicleta quedó trabada por un pequeño árbol a 2 metros de profundidad en el barranco, mientras que el conductor cayó a unos 4 metros.

Bomberos Voluntarios y de la Policía debieron montar un operativo especial con camilla y sogas para ascender al joven hasta la cinta asfáltica.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismos.

A pesar de la brutal caída, se encuentra fuera de peligro.

Cerca de las 9:00 de la mañana de hoy, se utilizó una grúa especial para extraer la motocicleta del barranco, constatándose que no sufrió daños de consideración.

Aunque las autoridades investigan lo sucedido y surgen algunas dudas sobre si realmente intervino otro vehículo.

Por el momento no hay otros testigos ni conductores involucrados que hayan aportado una versión distinta.