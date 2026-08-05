 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Accidente y posterior rescate de un motociclista en el cerro San Bernardo

Ocurrió anoche, minutos antes de las 12:00. El protagonista es un joven de 21 años, domiciliado en el Barrio Norte Grande.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El joven subía el cerro en una motocicleta de 125 cc cuando, a mitad de camino y en una curva, intentó esquivar a un vehículo que descendía en sentido contrario. 

Al abrirse, pasó de largo por un sector donde la defensa de piedra estaba baja.

La motocicleta quedó trabada por un pequeño árbol a 2 metros de profundidad en el barranco, mientras que el conductor cayó a unos 4 metros.

Bomberos Voluntarios y de la Policía debieron montar un operativo especial con camilla y sogas para ascender al joven hasta la cinta asfáltica.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismos. 

A pesar de la brutal caída, se encuentra fuera de peligro.

Cerca de las 9:00 de la mañana de hoy, se utilizó una grúa especial para extraer la motocicleta del barranco, constatándose que no sufrió daños de consideración.

Aunque las autoridades investigan lo sucedido y surgen algunas dudas sobre si realmente intervino otro vehículo. 

Por el momento no hay otros testigos ni conductores involucrados que hayan aportado una versión distinta.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO