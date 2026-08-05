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Al no poder pagar las cuotas, muchos chicos abandonan la escuela privada y pasan a la pública

La noticia fue conocida esta mañana en una entrevista en Radio Salta donde además se confirmó el incremento del 10 % en la cuotas de agosto.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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“Se trata de un incremento decidido tras conocerse el acuerdo de paritarias“, indicó por Radio Salta, Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados.

Dijo que la morosidad en el pago de las cuotas incrementó en estos últimos meses hasta alcanzar un 20 por ciento.

Pereyra manifestó por otro lado que después de las vacaciones de invierno muchas familias pidieron el pase a la escuela pública.

“Esto ocurre ante la imposibilidad de pagar las cuotas desde el mes de abril”, detalló con sorpresa.

 

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