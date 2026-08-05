Defensa Civil registró 144 intervenciones por incendios forestales en Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad informó que en lo que va de la temporada de incendios forestales 2026, que inició en mayo, hasta la fecha se registraron 144 intervenciones por incendios forestales en la Provincia, con un total de 8.709,89 hectáreas afectadas por incendios, frente a 126,60 hectáreas en julio de 2025, lo que representa una superficie aproximadamente 69 veces mayor.

Las autoridades del organismo provincial brindaron el balance general e indicaron que este incremento estuvo asociado a condiciones meteorológicas extremas, particularmente la ocurrencia de viento Zonda, bajas humedades relativas y altas velocidades de propagación del fuego.

En la ciudad de Salta la superficie afectada pasó de 101,30 hectáreas a 1.298,55 hectáreas, lo que representa casi 13 veces más superficie quemada, mientras que las intervenciones aumentaron de 77 a 128.

En el interior de la provincia, aunque las intervenciones disminuyeron de 13 a 6, la superficie afectada pasó de 25,30 hectáreas a 7.411,34 hectáreas, es decir, 293 veces más superficie quemada.

Esto demuestra que en 2026 se produjeron incendios de mucha mayor magnitud, favorecidos por las condiciones meteorológicas extremas, especialmente la ocurrencia de viento Zonda, baja humedad relativa y abundante combustible vegetal seco.

En las distintas intervenciones por incendios forestales se trabaja de manera coordinada mediante la distribución de recursos por el Centro de Coordinación Operativa (CCO), el Sistema de Emergencias 911, la Subsecretaría de Defensa Civil, Policía de Salta, equipos de las Defensas Civiles de los Municipios, junto al aporte logístico y humano de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones, entre otros organismos. Ante un requerimiento específico se cuenta con el soporte del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Por último, las autoridades remarcaron las recomendaciones a los vecinos para evitar la quema de residuos o restos de poda y si detectan algún foco ígneo deben reportarlo al Sistema de Emergencia 911 y de esta forma se activa el protocolo de actuación correspondiente.