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El Neumatón de la ciudad ya superó las dos mil toneladas

Con una gran participación y compromiso ambiental por parte de la comunidad, la Municipalidad realizó la edición N° 27 del programa que busca evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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En la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal se llevó a cabo hoy la edición N° 27 del Neumatón de la ciudad. El programa tiene como objetivo evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “estamos muy contentos por la alta participación de vecinos y empresas que de esta manera demuestran que no solamente confían en el programa, sino que también hay conciencia ambiental al no arrojar las cubiertas en la vía pública”.

“A los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos se les entrega una serie de presentes y regalos; y principalmente un certificado de disposición final”; remarcó el funcionario. Hasta la fecha se llevan acopiadas más de 2.100 toneladas.

Para la realización del operativo, organizado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, se establece un punto de acopio seguro para que la gente pueda depositar sus neumáticos fuera de uso.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística, se reitera que no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.

 

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