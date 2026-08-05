El hospital San Bernardo celebra su 66° aniversario con actividades institucionales

El Hospital San Bernardo conmemorará el 66° aniversario de su creación con un amplio cronograma de actividades que se desarrollará durante todo el mes de agosto, en el marco de la celebración de San Bernardo Abad, patrono de la institución. La propuesta reunirá a trabajadores, profesionales, residentes, jubilados, autoridades y comunidad hospitalaria en distintos espacios de encuentro, capacitación y reconocimiento.

Las actividades tienen como propósito poner en valor la trayectoria del establecimiento, reconocer el compromiso de quienes integran la institución y fortalecer los espacios de formación, integración y participación que forman parte de la vida hospitalaria.

El cronograma comenzará el 7 de agosto con el acto de reconocimiento al trabajo continuo, la dedicación y el compromiso del personal. Durante el mes también se llevarán a cabo la quinta edición del Trail San Bernardo, jornadas científicas, la entrega del Premio Científico Hospital San Bernardo, la premiación del Concurso Literario de Narrativa Breve, actividades deportivas y recreativas, una muestra de arte, reconocimientos al personal con 25 años de servicio, jubilados e integrantes de la institución homenajeados in memoriam, además de las actividades conmemorativas por el 30° aniversario del Servicio de Internación Domiciliaria.

El acto central tendrá lugar el 20 de agosto, fecha en la que se celebra el día de San Bernardo Abad. La jornada incluirá el acto institucional, el tradicional desayuno con el personal, la celebración de la santa misa y la procesión con la imagen del santo patrono.

Cronograma de actividades

Viernes 7 de agosto – 9.00: Acto de Reconocimiento al Trabajo Continuo, Dedicación y Compromiso. Salón Auditorio del Hospital San Bernardo.

Domingo 9 de agosto – 9.00: 5° Edición del Trail San Bernardo. Plaza Árabe, Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta, Tres Cerritos.

Miércoles 12 de agosto – 10.00: Acto de cierre del Curso de Lengua de Señas Argentina. Salón Auditorio.

Jueves 13 de agosto – 10.00: Acto de reconocimiento por el Sistema Único de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. Salón Auditorio.

Viernes 14 de agosto: 9.00, Jornada Científica y entrega del Premio Científico Hospital San Bernardo; 11.00, Jornada Literaria y premiación del Concurso Literario de Narrativa Breve. Salón Auditorio.

Del martes 18 al viernes 21 de agosto – 15.00: Juegos Deportivos y Recreativos y Muestra de Arte. Tiro Federal y Hospital San Bernardo.

Martes 18 de agosto – 10.00: Acto de reconocimiento al personal con 25 años de servicio, jubilados e in memoriam. Salón Auditorio.

Jueves 20 de agosto – 9.00: Acto Central por el 66° aniversario, desayuno institucional, misa y procesión. Puerta principal del Hospital San Bernardo.

Del lunes 24 al jueves 27 de agosto – 9.00: Actividades por el 30° aniversario del Servicio de Internación Domiciliaria. Salón Auditorio.

Miércoles 26 de agosto – 10.00: Acto de egreso de Residentes 2026. Salón Auditorio.

Lunes 31 de agosto – 10.00: Cierre del Mes de San Bernardo y premiación de los Juegos Deportivos y Recreativos y de la Muestra de Arte. Salón Auditorio.

