Senadores se interiorizaron sobre el Plan Estratégico e Integral de Seguridad

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, participó en la reunión plenaria de senadores de la provincia, realizada en la sala de comisiones permanentes de la Cámara Alta. En la oportunidad, estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vílchez, el jefe y el subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos.



En la apertura del plenario, el ministro Avellaneda interiorizó a los legisladores sobre los ejes de su gestión por medio del Plan Integral de Seguridad que se encuentra en ejecución y que tiene como ejes centrales el trabajo en territorio de cada efectivo policial, potenciando una nueva impronta y mirada en relación al servicio policial, descentralizando las distintas Unidades Especiales de la fuerza en zonas críticas, aumentando la operatividad en prevención de los delitos en cada Distrito de Prevención y generando una mayor cercanía con la comunidad en general.



Hizo una mención especial a la elección del nuevo secretario de Seguridad y de la cúpula policial, en relación al trabajo en terreno, donde cada uno de los funcionarios sobresalió por su forma de desarrollar estrategias de labor conjunta, coordinada y específica que ahora ponen en ejecución plena para potenciar la seguridad en la provincia.



Brindó un panorama de la situación actual del delito, donde la conflictividad social es la principal problemática por el exceso de consumo de alcohol y de sustancias prohibidas que terminan generando hechos enmarcados en violencia intrafamiliar, de género y enfrentamientos en la vía pública.



Destacó el amplio despliegue en las más de 26.000 intervenciones policiales, el trabajo investigativo de Drogas Peligrosas que derivó en el secuestro de más de 7 toneladas de estupefacientes en acciones conjuntas con fuerzas federales y el trabajo coordinado en la frontera norte para la ejecución del Plan Güemes contra el narcotráfico.



Sobre este último punto, Avellaneda explicó que se avanzó con reuniones junto a funcionarios nacionales para replicar este operativo en el sur de la provincia, dependiendo de los recursos que destine la Nación, remarcando el trabajo en sintonía con las autoridades de la cartera.



Para potenciar el servicio policial en calle, el ministro enfatizó la decisión de descentralizar las diferentes Unidades Especiales de la Policía en sectores considerados críticos y complejos para permitir una mejor respuesta a la comunidad, modernizar las herramientas investigativas y potenciar la lucha contra los delitos complejos.



Además, remarcó el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio de Seguridad para dotar a la Policía de la Provincia con las herramientas esenciales para mejorar el servicio que se brinda a la comunidad. Con gestiones encaradas desde la cartera, se avanza con la compra de drones infrarrojos que serán destinados a las Unidades Especiales y la pronta incorporación de motocicletas y cuatriciclos que reforzarán la tarea en las calles y en zonas geográficas de difícil acceso.



Por su parte, el Secretario de Seguridad agradeció la predisposición de los senadores para avanzar en un trabajo conjunto con las distintas áreas que integran el organismo provincial, y sostuvo que junto a las autoridades policiales se han elaborado operativos integrales para el abordaje de cuestiones relacionadas a la conflictividad social tanto en la capital como en el interior de la provincia.



Puso especial énfasis en el trabajo de cercanía con los vecinos de cada lugar mediante la labor de la Policía Comunitaria, eje principal para recopilar datos, consultas y gestiones que derivan en procesos para la elaboración de diagnósticos, mapas de delitos y planificación de operativos, entre otras acciones.



En tanto, el jefe de Policía, Walter Toledo, y el subjefe Guido Burgos remarcaron el trabajo institucional sobre la seguridad en dos focos principales: la prevención y la represión del delito, avanzando sobre la sistematización y modernización de datos y generando distintos planes de abordaje, auditando los recursos y buscando mejorar los tiempos de respuesta policial ante el requerimiento ciudadano.



Se puso de relieve la labor investigativa de las Direcciones Generales de Investigaciones y de Drogas Peligrosas, que llevan sus tiempos para lograr resultados positivos y que permiten desarticular bandas con conexiones nacionales e internacionales.



Durante el plenario dialogaron también sobre las herramientas legislativas necesarias para trabajar en conjunto. En ese sentido, se acordó avanzar con la conformación de una mesa de acciones y de análisis con la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, las autoridades de Seguridad de la Provincia y de la Policía de la Provincia.



Para finalizar, se respondieron las inquietudes de los senadores y se acordó continuar con reuniones periódicas.



El encuentro fue presidido por el vicepresidente primero Mashur Lapad, y participaron los senadores Jorge Soto, Esteban D'andrea, Arnaldo Altamirano, Manuel Pailler, Luciano Elvira, Gonzalo Caro, Juan Cruz Cura, Gonzalo Guaymas, Sergio Saldaño, Manrique Burgos, Dani Nolasco, Roque Cornejo Avellaneda, Enrique Cornejo, Leonor Minetti y Alejandra Navarro.