 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Desbaratan tres bocas de expendio de drogas en el barrio San Benito

Por el hecho, cuatro hombres mayores de edad fueron detenidos. Se allanaron tres inmuebles en la zona sudeste y se incautó más de 200 dosis de droga. 

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Policía de Salta, a través de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un importante procedimiento, logrando desbaratar tres bocas de expendio de droga en el barrio San Benito.

Tras tareas de campo realizadas por los investigadores de la Dirección de Microtráfico, fueron allanados tres inmuebles en la zona sureste de la capital.

Por el hecho, fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad y fueron secuestradas 291 dosis de droga, entre cocaína y marihuana, al igual que otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO