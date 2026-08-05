Desbaratan tres bocas de expendio de drogas en el barrio San Benito

La Policía de Salta, a través de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un importante procedimiento, logrando desbaratar tres bocas de expendio de droga en el barrio San Benito.

Tras tareas de campo realizadas por los investigadores de la Dirección de Microtráfico, fueron allanados tres inmuebles en la zona sureste de la capital.

Por el hecho, fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad y fueron secuestradas 291 dosis de droga, entre cocaína y marihuana, al igual que otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.