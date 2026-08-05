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Gimnasia y Tiro sumó tres puntos importantes de visitante frente a Almagro

El "Albo" volvió a ganar como visitante, sumó su tercera victoria consecutiva y quedó firme en la zona de clasificación de la Primera Nacional. Lautaro Gordillo marcó los dos goles del equipo salteño, que atraviesa un gran momento de la temporada. 

Deportes

05 / 08 / 2026

 

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Gimnasia y Tiro confirmó su gran presente en la Primera Nacional al derrotar por 2 a 0 a Almagro, en José Ingenieros, en el encuentro postergado correspondiente a la fecha 21. Con esta victoria, el equipo dirigido por Rubén Darío “Vasco” Azconzábal alcanzó su tercera victoria consecutiva y acumuló cuatro triunfos en los últimos cinco partidos.

El gran protagonista de la tarde fue Lautaro Gordillo, autor de los dos tantos del conjunto salteño y goleador del campeonato. El primero llegó a los 33 minutos del primer tiempo, con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero Emiliano González. El segundo fue a los 26 del complemento, cuando el balón se le escapó al guardameta local y el delantero aprovechó para ampliar la ventaja.

El triunfo representa mucho más que tres puntos para el "Albo", ya que se afianza entre los ocho mejores de la Zona B, puestos que otorgan clasificación al Reducido por el segundo ascenso, y comienza a mirar de cerca la pelea por la primera posición, actualmente ocupada por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, equipo que accederá directamente a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

En la próxima fecha, Gimnasia y Tiro volverá a jugar en Salta, donde recibirá a Nueva Chicago este domingo en el estadio Miguel Torino, con la posibilidad de seguir alimentando el sueño de pelear por los primeros puestos de la categoría.

Foto: Prensa Oficial Gimnasia y Tiro 
 

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