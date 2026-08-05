El Banco Central renovó el swap con China por US$20.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la renovación del swap de monedas con el Banco Popular de China (PBoC), un mecanismo que rige desde 2009 bajo un acuerdo marco que se renueva periódicamente por un monto total de US$19.000 millones. El convenio vigente había sido renovado en 2023 y tenía como fecha de vencimiento el 6 de agosto de este año.

Según trascendió, la nueva prórroga extiende el plazo del acuerdo por cinco años, un período más amplio que el que manejaba inicialmente el equipo económico. De hecho, en las semanas previas al cierre de la negociación, en la cúpula del BCRA se manejaba la posibilidad de extender el swap por tres años más, hasta agosto de 2029, un horizonte que —según se explicó en ese momento— abarcaría al próximo gobierno, sin importar si Javier Milei renovaba su mandato o no.

Un vínculo financiero de larga data

El mecanismo de intercambio de monedas entre ambos bancos centrales fue celebrado por primera vez en 2009 y posteriormente complementado en 2014 y 2015. Desde entonces, fue renovado en varias oportunidades y se convirtió en una de las principales redes de seguridad financiera con las que cuenta la Argentina para sostener sus reservas en moneda extranjera.

El propio presidente del BCRA había anticipado meses atrás que las negociaciones estaban en marcha y descartó cualquier posibilidad de discontinuar el acuerdo. En ese sentido, remarcó que se trata de una herramienta prácticamente permanente dentro de la estrategia de administración de reservas de la entidad. En junio, Bausili había profundizado las conversaciones durante un viaje a Shanghái, donde mantuvo un encuentro con el gobernador del PBoC, Pan Gongsheng, en el marco de un simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Además de la renovación del acuerdo marco, la negociación incluía la refinanciación del tramo que Argentina activó en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, para hacer frente a pagos de importaciones y compromisos con organismos internacionales. Ese monto se fue reduciendo de manera sostenida: los fondos en uso pasaron de 21.000 millones de yuanes (unos US$3.097 millones) a fines de 2024, a 7.000 millones de yuanes (cerca de US$1.032 millones) al cierre de 2025, y la tendencia continuó a la baja en los primeros meses de este año. Según los últimos datos oficiales, al 14 de enero el saldo remanente era de US$679 millones, lo que representó una devolución de casi el 90% de los fondos activados durante la gestión anterior.

Reservas y contexto económico

La renovación del swap se da en un año en el que el Banco Central logró recomponer sus reservas de manera considerable. La entidad llevó adelante compras de reservas por más de US$13.000 millones durante 2026 y sumó otras fuentes de financiamiento externo, como un repo con bancos internacionales. En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo debate legislativo comenzaría este mes.

Con este acuerdo, la Argentina se asegura por varios años más el acceso a una línea de yuanes equivalente a unos US$20.000 millones, una herramienta que funciona como respaldo adicional de las reservas internacionales y que, según especialistas, seguirá siendo clave para la administración de la liquidez en moneda extranjera del país.