El Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras tras presiones de aliados

El Senado decidió postergar el tratamiento del capítulo referido al régimen de tierras rurales incluido en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de continuar trabajando sobre el texto y alcanzar un mayor nivel de consenso entre los distintos bloques.

La decisión se adoptó en una reunión entre la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con bloques aliados, luego de que varios gobernadores decidieron mandar a votar en contra de ese capítulo que permitía vender hasta un 25% de las tierras rurales, según informaron fuentes a la la Agencia Noticias Argentinas. En la reunión estuvieron senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz.

La postergación fue acordada por unanimidad y no implica la eliminación del capítulo dentro del proyecto, sino una decisión de continuar con el análisis y la incorporación de aportes antes de avanzar con su tratamiento legislativo.

Qué contempla el proyecto

El capítulo que quedó pendiente de tratamiento corresponde a la denominada Ley de Tierras, mientras que el resto de la iniciativa mantiene previsto su avance en el Senado.

Entre los puntos que continuarían su tratamiento se encuentran las modificaciones al régimen de expropiaciones, los procedimientos vinculados a desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Desde el espacio parlamentario señalaron que esos capítulos cuentan con un amplio respaldo entre los bloques que integran la mayoría y que el objetivo es avanzar con aquellas modificaciones donde existe mayor consenso.

Los puntos que se mantienen en pie

Tras el fuerte revés para el Gobierno, el oficialismo quiere debatir el proyecto tras haber eliminado dos puntos claves de la iniciativa, las reformas de la ley de tierras y de barrios populares.

Con esta decisión, la Libertad Avanza irá al recinto para tratar los puntos que se mantienen en pie del dictamen que están vinculados a cambios en el Código Civil y Comercial sobre desalojos, escrituración de tierras, manejo del fuego y expropiaciones.

Salta, entre los rechazos

Si bien, Bullrich introdujo varias reformas para convencer a la UCR, PRO, y gobernadores aliados, para al menos flexibilizar las normas establecidas en la ley de tierras, no pudo lograr revertir el rechazo de los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de Catamarca, Raúl Jalil, de Salta Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Uno de los principales derrotados es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien impulsó esta iniciativa que contenía reformas de varias leyes, aunque siempre se planteó que el tema tierras era el principal objetivo, al punto que su intención inicial era que no hubiera límite alguno al porcentaje de tierras que pudieran adquirir extranjeros.