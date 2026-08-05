Unidad de Flagrancia: Tuvo 251 intervenciones con resolución en las primeras 48 horas

A un mes de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial Centro, la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal consolidó un modelo de intervención inmediata que permitió brindar respuestas más rápidas y eficientes frente a los delitos cometidos en flagrancia.

Durante este primer período de funcionamiento, la Unidad registró 251 intervenciones, realizó 139 imputaciones y logró que más del 50 % de las causas concluidas fueran resueltas en un plazo inferior a las 48 horas, reflejando uno de los principales objetivos del nuevo sistema acusatorio: una respuesta judicial oportuna frente a los hechos delictivos.

Los datos obtenidos durante este primer mes también comenzaron a ofrecer una radiografía precisa sobre la realidad delictiva en el Distrito Judicial Centro.

El análisis de las intervenciones muestra que el 90 % de las personas puestas a disposición de la Justicia fueron hombres, mientras que más del 70 % tenía entre 18 y 35 años.

Uno de los indicadores más relevantes surge del análisis de los antecedentes de las personas investigadas: el 94 % registraba denuncias previas y el 45 % contaba con condenas por delitos cometidos con anterioridad.

Para el Ministerio Público Fiscal, esta información resulta de especial importancia porque evidencia que la intervención temprana de la Unidad de Flagrancia recae, en una proporción significativa, sobre personas con antecedentes de conflictividad penal, permitiendo actuar con mayor rapidez frente a fenómenos de reiteración delictiva y aportando información objetiva para orientar las estrategias de persecución penal y prevención del delito.

En cuanto a la tipología de los hechos investigados, más del 70 % correspondió a delitos comunes, principalmente robos, hurtos, amenazas, daños y lesiones, mientras que el 25 % estuvo vinculado a hechos de violencia de género, lo que pone de manifiesto la necesidad de una intervención fiscal inmediata y coordinada desde los primeros momentos de ocurrido el hecho.

Las jurisdicciones de las Fiscalías Penales 2, 4 y 5 concentraron el mayor volumen de intervenciones, abarcando barrios como Centro, Tres Cerritos, Villa Cristina, Santa Lucía, Lola Mora, Villa Mitre, El Sol y Autódromo. Esta información permitirá fortalecer la planificación territorial y la coordinación operativa entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Salta, orientando los recursos hacia las zonas con mayor incidencia delictiva.

La Unidad de Flagrancia fue creada como una de las principales innovaciones organizacionales del Ministerio Público Fiscal para acompañar la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

Bajo la dirección de la fiscal Carolina Mateo Bellini, funciona con seis equipos integrados por auxiliares fiscales y personal especializado que prestan servicio las 24 horas en el Distrito Judicial Centro, con excepción de Cafayate.

Desde la Procuración General destacaron que la experiencia del primer mes confirma que la Unidad de Flagrancia no sólo agiliza la investigación, la resolución de los casos y la respuesta a la sociedad, sino que también constituye una herramienta de gestión indispensable para conocer el comportamiento del delito, identificar patrones de reiteración y adoptar decisiones basadas en información objetiva. Este nuevo modelo fortalece la capacidad del Ministerio Público Fiscal para planificar políticas de persecución penal más eficientes y mejorar la coordinación con las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del delito.

La implementación de la Unidad de Flagrancia representa así un cambio de paradigma en la investigación penal, privilegiando la inmediatez, la oralidad, la coordinación interinstitucional y el uso de información para la toma de decisiones, con el objetivo de brindar a la comunidad una respuesta más rápida, eficaz y cercana frente al delito.