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Colonia Santa Rosa: Imputan a 4 hombres por un violento ataque armado contra una familia

Sucedió en asentamiento Nueva Esperanza, donde un grupo de personas presuntamente irrumpió en una vivienda, efectuó disparos con armas de fuego, provocó lesiones a varias personas y profirió amenazas antes de retirarse del lugar.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación Colonia Santa Rosa, imputó provisionalmente a cuatro hombres de 19, 21, 29 y 30 años como presuntos coautores de los delitos de lesiones leves agravadas por la intervención de más de tres personas, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas con arma, en concurso real.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que permanezcan detenidos, mientras se cumplen diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Según consta en las actuaciones, el episodio ocurrió durante la mañana del pasado 1 de agosto, cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada en el asentamiento Nueva Esperanza de Colonia Santa Rosa.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos habrían portado armas de fuego y armas blancas, ocasionado daños en la propiedad y efectuado disparos contra sus ocupantes, provocando lesione a varios integrantes del grupo familiar. Asimismo, se atribuye a algunos de los involucrados la utilización de un arma blanca para lesionar a una de las víctimas durante el hecho.

En el marco de la investigación también se secuestró un arma de fuego y municiones durante distintos procedimientos policiales, además de concretarse la detención de los cuatro sospechosos.

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