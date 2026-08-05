El Senado realizó audiencia pública para analizar las postulaciones a la Auditoría General

La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara de Senadores llevó adelante la audiencia pública destinada a evaluar las propuestas de designación de Gustavo Ferraris (propuesto por el PCP) y Miguel Nanni (propuesto por la UCR) para integrar la Auditoría General de la Provincia, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 169 de la Constitución Provincial y el artículo 153 del Reglamento Interno del cuerpo.

La reunión contó con la presencia de los senadores Mashur Lapad, Jorge Soto, Enrique Cornejo, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Arnaldo Altamirano, Luciano Elvira, Roque Cornejo y Alejandra Navarro.

En el inicio del acto, Soto precisó que las actuaciones remitidas por la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados ingresaron a la Cámara Alta el 2 de julio de 2026, tras formalizarse el acta de selección el 1 de julio de 2026.

Indicó que la Comisión de Justicia dispuso el llamado a audiencia pública el 29 de julio de 2026 y aclaró que la resolución de las objeciones presentadas durante el proceso reglamentario será tratada oportunamente por el pleno del cuerpo durante la sesión pública.

Planteos

Durante la etapa de exposiciones, el senador Roque Cornejo, acompañado por los diputados Sergio López, Franco Lastra y Fernanda Domínguez del bloque de la Libertad Avanza, manifestaron su oposición al procedimiento. Cornejo sostuvo que la nómina de cinco auditores no respeta la proporción constitucional que reserva dos cargos para la oposición, al tiempo que cuestionó la viabilidad jurídica de una nueva reelección de Ferraris y la falta de idoneidad de Nanni.

A su turno, López hizo referencia a un pronunciamiento de la justicia federal dictado en 2021 respecto de rendiciones de cuentas partidarias de la Unión Cívica Radical durante la gestión de Nanni, mientras que Domínguez objetó la permanencia de los mismos nombres en la estructura de control provincial.

En respuesta a los cuestionamientos, la diputada radical Soledad Farfán defendió la posición de su bloque y destacó la trayectoria de Nanni, fundamentando su propuesta en su desempeño previo como senador provincial por Cafayate, dos mandatos como diputado nacional y sus avales académicos. Farfán puntualizó además que la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados está integrada por siete miembros, de los cuales cuatro representan a bloques opositores. En la misma línea, la apoderada partidaria Graciela Abud sostuvo que los artículos 29 y 169 de la Carta Magna provincial no establecen como condición excluyente la titulación en ciencias económicas.

Otras observaciones

El perfil técnico del órgano fiscalizador fue abordado por la vicepresidenta del Consejo de Ciencias Económicas y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Patricia Ibáñez y por Claudia Quintar respectivamente, quienes reclamaron la inclusión de contadores públicos nacionales en la conducción de la Auditoría General, señalando que la totalidad de los postulantes propuestos proviene del campo del derecho.

Por parte de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Tania Díaz y Matías Nikovitch, junto al auditor Claudio Gramajo, formularon observaciones a la conducción institucional de Ferraris, citando situaciones vinculadas a la liquidación de haberes, la gestión de licencias, la suspensión del reconocimiento de títulos y la aplicación de sumarios administrativos. En el ámbito ciudadano, el jubilado Luis Mamaní presentó observaciones sobre aspectos procedimentales del organismo.

En sentido contrario, apoyaron la postulación de Ferraris las expositoras Cecilia Sarmiento, Lorena Sachetti, Ana Claro y Carlos Cuellar, quienes resaltaron la implementación de convenios de pasantías con la Universidad Nacional de Salta, el desarrollo de herramientas tecnológicas para municipios y la radicación de 63 denuncias penales impulsadas por el organismo, frente a 3 ingresadas antes de la gestión de Ferraris. Por su parte, el auditor Juan Manuel Chamorro fundamentó su autopostulación en los términos de los artículos 155 y 169 de la Constitución, mientras que Gabriel Ortiz, como ciudadano, manifestó su respaldo a la candidatura de Nanni.

Exposiciones de los postulantes

Al momento de responder a las observaciones, Nanni rechazó los cuestionamientos sobre su representatividad política e idoneidad técnica, detallando su formación académica integrada por dos maestrías y una especialización en derecho financiero, reafirmando además su pertenencia a la oposición. Sobre la acusación del sector libertario pidió contar toda la historia, dado que igual situación que la vivida en la UCR experimentó el partido Ahora Patria y en ningún caso existió condena o inhabilitación para ejercicio de cargos públicos.

Por su parte, Ferraris expuso un balance de sus períodos al frente de la entidad, señalando que más del 70% del personal técnico del organismo pertenece al área de las ciencias económicas. Además, asumió las responsabilidades institucionales de las decisiones tomadas en el cargo, detalló el trámite de los sumarios administrativos sustanciados e hizo un llamado al diálogo interno para fortalecer la calidad del control externo en la provincia. Además, agradeció las más de 1.500 adhesiones recibidas a su postulación y también a quienes dieron a conocer sus disidencias.

Previo al final de la audiencia el senador Soto reiteró que todas las presentaciones serán merituadas por la comisión de justicia y que la resolución de las objeciones se tratará en ocasión de la sesión pública.