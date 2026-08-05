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El Gobierno y los municipios acondicionarán infraestructura urbana antes de las lluvias

A través de un trabajo articulado con los intendentes, la Provincia financiará la limpieza y el mantenimiento de canales. La meta es que las obras finalicen en octubre y se sumarán a las acciones que contempla el Comité de Emergencia Climática y otros organismos.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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El Gobierno provincial puso en marcha un programa de limpieza y mantenimiento de canales para acondicionar esa infraestructura urbana en los municipios antes del inicio de las lluvias. La medida se realizará en coordinación con los municipios y forma parte del plan preventivo y operativo ante el impacto que el fenómeno “Súper Niño” pudiera tener en distintas regiones de Salta.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, explicó a los intendentes que el objetivo es finalizar los trabajos hasta octubre próximo “para llegar en las mejores condiciones a través de un esfuerzo conjunto, ordenado y controlado que nos permitirá mitigar o minimizar daños”. El funcionario recordó las últimas lluvias inusuales en El Galpón, Metán, Colonia Santa Rosa y otras localidades salteñas y las consecuencias que la caída intensa de agua en períodos cortos provocó en esas ciudades.

El programa para el mantenimiento y limpieza de canales se instrumentará a través de la Secretaría del Interior, organismo que financiará los proyectos municipales aprobados para su ejecución.

“Nos venimos preparando para hacer frente de la mejor manera a este tipo de acontecimientos”, indicó Camacho, al tiempo que destacó otras aristas del trabajo de prevención que se lleva adelante a través del Comité de Emergencia Climática, liderado por los Ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad, y a partir de la instrumentación de planes de mínimas en los ríos.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, instó a los jefes comunales a replicar en sus municipios el modelo del Comité de Emergencia Climática para planificar acciones y comenzar a organizar respuestas. En este sentido remarcó que se llevarán adelante reuniones regionales en los próximos días. 

Los funcionarios fueron recibidos en el Foro de Intendentes por su presidente Marcelo Moisés. También participaron los secretarios de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, y del Interior, Javier Diez Villa.

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