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Sáenz supervisó la obra que avanza con asistencia financiera provincial

El Gobernador recorrió los frentes de trabajo (Puentes sobre el río Vaqueros y Circunvalación) de este proyecto vial estratégico. Se está finalizando el nuevo puente, avanza la pavimentación de acceso, la rotonda en el municipio de Vaqueros y la autopista.

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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“Detrás de cada avance hay decisión, gestión y el compromiso de hacer las obras que Salta necesita”, indicó el gobernador Gustavo Sáenz quien supervisó el avance de la obra de construcción del primero de los dos nuevos puentes sobre el río Vaqueros y su circunvalación. “Durante décadas, los salteños esperaron esta obra. Hoy la estamos haciendo realidad”, subrayó el mandatario al referirse a esta infraestructura prioritaria diseñada para descongestionar el tránsito, optimizar la conectividad y brindar mayor seguridad vial a miles de vecinos del área metropolitana.

Para evitar la paralización de los trabajos frente a las demoras del Gobierno nacional, el Gobernador dispuso que la Provincia brinde asistencia financiera al proyecto, garantizando así la continuidad y el ritmo operativo.

“El puente sobre el río Vaqueros avanza a paso firme”, indicó el Gobernador con relación a las tareas que actualmente se concentran en culminar el primer puente nuevo, cuya habilitación al tránsito está prevista próximamente.
 
En simultáneo, las cuadrillas avanzan en la pavimentación y accesos al puente. Se trabaja en el sector oeste de la Ruta Nacional 9, entre la rotonda El Quirquincho y la margen sur del río Vaqueros y se construye la rotonda en la zona de la Costanera del municipio de Vaqueros.

También se realiza el traslado parcial de la línea eléctrica, la ubicación de la red de gas existente y el trazado general de la autopista.

El proyecto integral abarca una extensión de cuatro kilómetros de autopista —desde El Quirquincho hasta el río Vaqueros, y desde allí por la costanera hasta el puente del río Wierna.

Se proyectaron dos nuevos puentes de doble mano -ida y vuelta-, platabanda central, veredas laterales, ciclovía e iluminación LED.

Tras la habilitación del primer puente, se trasladará el metálico actual aguas abajo para su uso peatonal, de bicicletas y de motocicletas.

Posteriormente iniciará la construcción del segundo nuevo puente.
 

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